РИАМО - 23 апр. Служащие и волонтеры могут получить код для оформления цифрового пропуска по СМС с помощью приложения «Моя Москва», сообщается на официальном сайте мэра города.

Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице во время действующего режима самоизоляции и, кроме того, добавить в систему данные своих транспортных социальных карт.

«Сейчас в приложении «Моя Москва» при выборе пункта «Оформить заявку на пропуск по СМС» в разделе «Цифровой пропуск» доступно пять пунктов: для работающих, служащих, волонтеров, посетителей медицинских учреждений и иных целей», - говорится в сообщении.

Для каждой из целей поездки потребуется определенная информация. Например, пациентам надо будет указать название медицинского учреждения. Тем, кто продолжает ходить на работу, – предоставить данные ИНН и название организации. Приложение создаст необходимый код, который надо отправить по СМС на номер 7377. В результате пользователь получит в ответ данные цифрового пропуска.

Функция «Проверить цифровой пропуск» позволяет актуализировать статус разрешения на совершение поездок. Добавить необходимую информацию для пользования общественным или личным транспортом можно в разделе «Изменить данные пропуска». Выполнить это надо хотя бы за пять часов до совершения поездки, так как системе потребуется время на обработку данных.

Приложение «Моя Москва» также дает возможность перейти на сайт mos.ru. Там пользователи могут тоже проверить статус своего пропуска.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

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- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.

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На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

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- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

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- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.