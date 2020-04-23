РИАМО - 23 апр. На сайте Московского музея космонавтики покажут выставки в разных городах страны, а также расскажут о том, как эти города связаны с космосом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Программа «Поехали вместе» начинается 24 апреля. Прямые включения из музеев будут идти раз в неделю. Продолжительность каждого — около часа», - сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Для участия в онлайн-показах необходимо пройти регистрацию на сайте. В ходе трансляций зрители познакомятся с художниками, учеными и космонавтами.

Проект «Поехали вместе» начнется 24 апреля в 16:00 с эфира из планетария Екатеринбурга. О связи между вулканами и космосом расскажут сотрудники музея в Петропавловске-Камчатском. Задать вопросы экспертам все желающие смогут в комментариях к видео.

Директор Московского музея космонавтики Наталья Артюхина также отметила, что в ходе проекта ведущие музеи страны поделятся со зрителями информацией о наиболее значимых экспонатах и фактах.

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