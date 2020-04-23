РИАМО - 23 апр. В этом году уже девятая акция «Библионочь-2020» состоится в Москве в формате онлайн, в ночь с 25 на 26 апреля главные события пройдут на YouTube-каналах и в аккаунтах в Facebook столичных библиотек, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Подготовлено сразу три программы: для детей и подростков, лекционная и театральная. Зрителей ждут встречи с известными писателями, режиссерами и мультипликаторами, вебинары и онлайн-показы спектаклей», - сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Главной темой акции станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Самыми первыми принять участие в «Библионочи» смогут юные зрители. Для них в 15:00 Центральная городская детская библиотека имени А.П. Гайдара начнет свою программу со спектакля «Андерсен навсегда». Кроме того, покажут новые картины студии «Союзмультфильм», а также организуют мастер-класс по созданию собственного супергероя. В 22:00 дети посмотрят спектакль «Письма памяти».

Взрослые участники «Библионочи» могут присоединиться к лекционной программе акции в 19:10. Центральная библиотека №197 имени А.А. Ахматовой приглашает на встречу с автором романа «Зулейха открывает глаза» и лауреатом премии «Большая книга» Гузелью Яхиной. В 21:10 критик Галина Юзефович расскажет о том, как литература помогает справляться с трудными жизненными ситуациями, а в 01:30 уже 26 апреля речь пойдет об истории создания сказки «Одолеем Бармалея» писателем Корнеем Чуковским.

В 19:10 25 апреля на канале библиотек Москвы стартует театральная программа «Библионочи». Актриса Алиса Гребенщикова покажет постановку об участии поэтессы Ольги Берггольц в блокаде Ленинграда. В 20:30 актеры театра «Мастерская Дмитрия Брусникина» покажут «Бесов» по мотивам одноименного произведения Федора Достоевского, а в 01:50 начнется спектакль-концерт «Рок. Дневник Анны Франк». Театральная программа продлится до 06:00 26 апреля.

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22 АПРЕЛЯ

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- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.

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На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

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- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

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