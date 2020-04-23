РИАМО – 23 апр. Во время тренировок в домашних условиях проработать самостоятельно отдельные группы мышц тяжело, поэтому лучше всего проводить комплексную тренировку, направленную на большое количество мышечных групп, кроме того, важно не переусердствовать, сообщили РИАМО фитнес-тренеры.

«Уделите внимание тренировкам на все группы мышц, функциональным упражнениям. Если чувствуете недостаток нагрузки, можно использовать любой подручный материал: бутылки с водой - самый распространенный вариант утяжеления, шаги на стул или диван - способ разнообразить тренировки на ноги и ягодицы», - сказала фитнес-тренер Анна Осипова.

В домашних условиях она рекомендовала обратить внимание на тренировки специалистов, многие из которых выкладывают видео с упражнениями у себя в социальных сетях, при этом не стесняться спросить у них совет по выполнению каких-либо заданий, так как главное - выполнять комплекс упражнений правильно.

«Если человек никогда или редко занимался спортом в повседневной жизни, то обязательно необходимо начинать с небольшой нагрузки с собственным весом, не нужно переусердствовать: каждый день минут по 30-40 в такой ситуации лучше, чем три раза в неделю по полтора часа», - подчеркнула Осипова.

По ее словам, в условиях режима самоизоляции необходимо уделить внимание не только физической активности, но и качеству питания. Поэтому она посоветовала обогатить свой рацион клетчаткой в виде сезонных фруктов, овощей и зелени, а также уменьшить количество мучного и сладкого.

«Нет никаких ограничений на выполнение упражнений в домашних условиях. Тем более сейчас, когда каждый второй фитнес-блогер ежедневно выставляет тренировки для дома. Главное, несмотря на то, что вы находитесь не в зале, соблюдать правила безопасности: занимайтесь в специальной удобной одежде, надевайте кроссовки, используйте нескользкий коврик», - в свою очередь добавила фитнес-тренер клуба GYM-GYM Кристина Севостьянова.

Она заметила, что в домашних условиях сложно качественно прорабатывать мышцы по отдельности, особенно при отсутствии инвентаря, поэтому лучше проводить полноценную тренировку на все части тела, а также не забывать уделять внимание разминке перед занятием спортом.

«В домашних условиях советую тренироваться через день. Также прислушиваться к своему самочувствию, если нет сил, лучше отдохнуть еще. Главное - не путать с ленью. Всем хороших тренировок, которые приведут к желаемому результату», - заключила Севостьянова.

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