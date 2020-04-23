РИАМО - 23 апр. В четверг в Подмосковье и столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки, воздух прогреется до плюс 8 градусов, атмосферное давление будет падать, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями местами не исключены небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве - 5-7, по области - 3-8 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление продолжит падать, и в середине дня его значение составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 45%.

Синоптики отмечают, что для большинства метеочувствительных людей такие погодные условия могут негативно сказаться на самочувствии. Для поддержания здоровья необходимо соблюдать указания врачей и заниматься физической активностью.

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