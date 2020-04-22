РИАМО - 22 апр. В Люберецкой больнице у 60 сотрудников выявили коронавирусную инфекцию, корпус больницы закрыт на полную дезинфекцию, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«По имеющейся информации, из 2,9 тысячи сотрудников больницы, у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Установлен круг контактных людей. Все находятся под медицинским наблюдением», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что медицинские работники Люберецкой больницы регулярно сдают тесты на коронавирусную инфекцию. На данный момент корпус закрыт на полную дезинфекцию.

Средствами индивидуальной защиты обеспечены все сотрудники в обязательном порядке. В больнице имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты: одноразовые костюмы, очки, шапочки, маски, бахилы.

Режим обязательной самоизоляции для жителей введен в Подмосковье. Передвигаться на транспорте можно только при наличии электронного пропуска. Данные меры должны снизить распространение коронавирусной инфекции.

За весь период в Московской области выявлено 6590 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 186 заразившихся. В регионе провели 183,7 тысячи исследований на коронавирусную инфекцию.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.