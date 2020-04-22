РИАМО - 22 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников полиции, ГИБДД, а также волонтеров, которые занимаются бесплатной раздачей масок тем, кто вынужден ехать на работу, подобная раздача масок будет организована во всех городах Подмосковья.

«Когда началась борьба с эпидемией, каждый столкнулся с дефицитом масок – в аптеках их просто не было. Наши производители сейчас работают, иногда круглосуточно, чтоб компенсировать этот недостаток. Пока мы нашли возможность раздавать маски тем, кто вынужден ехать на работу или по другим срочным делам», - написал Воробьев в своем аккаунте в Instagram.

Он добавил, что власти постараются сделать так, чтобы средства защиты были у всех, кому пришлось выйти на улицу или поехать куда-либо.

«Спасибо нашим сотрудникам полиции, ГИБДД, волонтерам, которые сейчас раздают маски и защищают тем самым наших жителей», - написал глава региона.

Воробьев отметил, что такая работа по раздаче масок будет организована во всех городах Московской области.

Также губернатор выразил слова благодарности всем, кто дисциплинированно получает цифровой пропуск, чтобы выйти из дома.

В регионе уже приготовили 250 тысяч защитных наборов, в каждом лежит по две маски.

Маски раздают волонтеры на железнодорожных и привокзальных станциях, остановках общественного транспорта, улицах, в пешеходных переходах, у супермаркетов и больниц. Раздачу масок уже организовали в Химках, Долгопрудном, Домодедове, Реутове и Одинцовском округе.

Также в Королеве, Люберцах, Видном, Химках и Одинцовском округе сотрудники Госавтоинспекции раздают маски водителям на постах проверки цифровых пропусков.

Режим обязательной самоизоляции для жителей введен в Подмосковье. Передвигаться на транспорте можно только при наличии электронного пропуска. Данные меры должны снизить распространение коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.