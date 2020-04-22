РИАМО - 22 апр. В целях упрощения получения документов для строительства на территории Подмосковья заявители могут предоставить проектную документацию к регистрации в государственной Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

«Для регистрации документации заявителю необходимо обратиться на региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области», – отмечается в материале.

Рассмотрение документации на предмет ее комплектности в соответствии с действующим законодательством осуществляется специалистами ГБУ «Мособлгеотрест» (оператор ИСОГД Московской области) в течение одного рабочего дня.

В некоторых случаях при обращении за услугой заявители получают отказы в регистрации проектной документации в ИСОГД Московской области. К работе с отказами подключены сотрудники территориальных подразделений Мособлархитектуры.

«К работе с отказами подключены сотрудники территориальных структурных подразделений Мособлархитектуры, которые в инициативном порядке связываются с заявителем для оказания консультационно-методической поддержки и поиска оптимальных решений по устранению замечаний», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Он добавил, что данные меры в первую очередь нацелены на повышение качества проектирования в регионе и помощь застройщикам в оптимизации сроков выхода на стройку. Территориальные подразделения также проводят онлайн-консультации по вопросам архитектурного строительного проектирования. Контакты территориальных структурных подразделений Мособлархитектуры находятся на официальном сайте.