РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 апр. За минувшие сутки в городском округе Балашиха выявили 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, число заразившихся выросло до 209, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидемситуации в регионе.

В Подмосковье за последние сутки зафиксировали 718 новых случаев заражения Covid-19.

«По состоянию на 22 апреля, в Московской области зарегистрировали 6 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 186 человек выписали домой из стационаров, 56 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 209 случаев заболевания зафиксировали в Балашихе», – говорится в сообщении.

Согласно данным на 21 апреля, количество зараженных в Балашихе составляло 168 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8 (800)550-50-30. Специалисты ответят на все интересующие вопросы.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.