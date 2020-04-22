РИАМО - 22 апр. За прошлую неделю на сопровождение Центра содействия строительству (ЦСС) при подмосковном правительстве поступили девять проектов от крупного бизнеса и 21 проект от малых предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Проекты поступили из 19 городских округов, таких как Балашиха, Воскресенск, Домодедово, Истра, Зарайск, Красногорск, Люберцы, Лобня, Мытищи, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Подольск, Руза, Раменский, Серпухов, Солнечногорск, Сергиево-Посадский, Химки, Щелково», – отмечается в материале.

Больше всего проектов от крупного бизнеса поступило из Подольска. Так, в этом округе менеджеры ЦСС будут сопровождать пять производственных объектов ООО «Складской комплекс «Толбино», одним из которых является цех площадью 5 тысяч квадратных метров. В проект инвестируют 100 миллионов рублей, количество рабочих мест составит 35.

Из Раменского округа на сопровождение ЦСС поступил проект многофункционального автозаправочного комплекса, площадь участка под него составляет 2 гектара. Инвестиции оцениваются в 90 миллионов рублей, в планах застройщика создать 40 рабочих мест.

От малого бизнеса в ЦСС поступили проекты четырех складов разного назначения, семи объектов придорожного сервиса, четырех объектов торговли, двух промышленных объектов и так далее.