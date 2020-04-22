РИАМО - 22 апр. Волонтеры подмосковного Реутова присоединились к областной акции и начали бесплатно раздавать медицинские маски жителям в местах с наибольшей проходимостью, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева добровольцы стали раздавать медицинские маски для защиты от новой коронавирусной инфекции Covid-19. Волонтеры городского округа Реутов делают это в местах наибольшего скопления граждан: у станции метро «Новокосино», в подземных переходах муниципалитета, около супермаркетов и поликлиник, на остановках общественного транспорта», - говорится в сообщении.

В Реутове волонтерской деятельностью занимаются уже более 80-ти человек. Они доставляют продукты первой необходимости и медикаменты тем, кому в режиме самоизоляции нельзя покидать свои дома. Добровольцы городского волонтерского штаба соблюдают все меры предосторожности: надевают маски, резиновые перчатки и регулярно пользуются дезинфицирующими средствами.

«В среду волонтеры Реутова раздавали жителям наборы со средствами индивидуальной защиты, в каждом из которых по две медицинские маски, а также памятку от губернатора Московской области. Хотим, чтобы жители следили за своим здоровьем и пользовались масками в общественных местах», - приводятся в сообщении слова руководителя волонтёрского центра, председателя местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Ильнура Сафина.

На данный момент власти Подмосковья заготовили 250 тысяч наборов с медицинскими масками. К акции уже подключились и другие подмосковные города: Одинцово, Химки, Долгопрудный и Домодедово. Кроме того, в Королеве, Люберцах, Видном, Химках и Одинцове сотрудники ГИБДД обеспечивают масками водителей на постах проверки QR-кодов. В ближайшее время маски начнут раздавать во всех муниципалитетах региона.