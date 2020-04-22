РИАМО - 22 апр. Депутаты Мособлдумы обсудили законодательную инициативу «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации», которая предлагает упростить пролонгацию прав пользования землей без проведения торгов арендаторам земли, незавершенных объектов до истечения срока договора, говорится в сообщении пресс-центра регионального парламента.

Весной этого года поступило более тысячи обращений, касающихся пролонгации аренды земельных участков. Так, некоторые физлица, которые арендуют землю в государственной или муниципальной собственности для ведения хозяйства, столкнулись с тем, что они не успели построить на ней жилой дом, а срок договора уже истек.

«Законопроектом предлагается дать возможность таким арендаторам, если у них нет задолженности по уплате аренды, заключить новый договор без торгов»,- говорится в сообщении.

Кроме того, инициатива призвана поддержать застройщиков, которые не успели завершить строительство дома, ввести объект в эксплуатацию или зарегистрировать права на него. Это связано с тем, что возникают ситуации, когда дом практически готов, разрешение на строительство выдано или продлено, но застройщик не может его зарегистрировать как объект незавершенного строительства, так как на часть помещений уже заключены договора долевого участия.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

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На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

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- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

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