РИАМО - 22 апр. Спасатели за неделю встретили в аэропортах Московского региона 42 самолета с 1582 пассажирами, практически все уже вернулись домой с курортов, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«В связи с отменой большого количества рейсов многим пассажирам приходится сутками ждать самолеты и облететь половину мира, чтобы добраться до Москвы, что эмоционально и физически тяжело», – сказал замруководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Андрей Иванов.

Он добавил, что оперативные группы спасателей, встречая пассажиров, измеряют у них температуру, помогают провести санобработку багажа и правильно заполнить анкеты. Всех спасателей и сотрудников, обрабатывающих анкеты, обеспечили средствами защиты, связи и личной гигиены.

Спасатели продолжают дежурить в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Число прилетающих рейсов понемногу снижается. Если в конце марта за сутки аэропорты столицы принимали по 20-30 самолетов, то теперь по пять-десять. Численность спасателей также уменьшили с 200 до 50 человек.

«Практически уже все вернулись домой с курортов и в аэропортах меньше детей. Наибольшее количество рейсов прилетают по-прежнему в Шереметьево, за неделю воздушная гавань приняла 23 борта с 1320 пассажирами, вернувшимися из-за рубежа», – отметил Иванов.

Анкеты прилетевших из-за границы передают в учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Москвы, где работает центр обработки данных. Ежедневно 30 сотрудников обрабатывают данные анкеты. Учет необходим для контроля за состоянием здоровья граждан.

Ранее в Домодедове запустили тестирование на Covid-19 с целью выявления возможных случаев заболевания у прилетающих граждан. Стоимость теста составляет 2,5 тысячи рублей.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.