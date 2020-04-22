РИАМО - 22 апр. В филиалы «Мострансавто» поставили 40 новых моечных постов для дезинфекции автобусов, комплексы промывают боковые, передние и задние части транспортных средств, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Введен в строй 31 комплекс в Балашихе, Подольске, Ногинске, Солнечногорске, Ивантеевке и других городах региона. В остальных филиалах проводится монтаж оборудования и пусконаладочные работы», – отмечается в материале.
Комплексы моют боковые, передние и задние части автобуса. Пропускная способность оборудования доходит до 30 машин в час.
Из-за коронавируса в Подмосковье также проводят обработку дорог с дезинфицирующим раствором. Так, в Мытищах обработали почти 150 километров дорог, в Балашихе – 200 километров.
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Текстовая трансляция
22 АПРЕЛЯ
- Самые важные новости дня в карточках
- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.
- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:
- На портале «СтопКоронавирус»
- На региональном портале госуслуг
- На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)
- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.
- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.
- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.
- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.
- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.
- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.
- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.
- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.
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