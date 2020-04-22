РИАМО - 22 апр. Увеличение числа обращений в систему-112 Московской области от людей с нарушениями слуха и речи зафиксировали за прошедший месяц, говорится в сообщении пресс-службы региональной системы-112.

С начала этого года профессиональными сурдопереводчиками принято и отработано более тысячи вызовов. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Чаще всего люди с нарушениями слуха и речи уточняли в каких случаях они могут выходить на улицу в режиме карантина, как оформить пропуск для выхода из дома, как обратиться за помощью к волонтерам и социальным работникам, а также за медицинской помощью». – говорится в сообщении.

С 16 марта операторы-сурдопереводчики региональной системы-112 приняли более 400 вызовов. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Обычно общение идет в трехстороннем формате. Например, в случае обращения за медицинской помощью сурдопереводчик является посредником между врачом и заявителем. Специалист разъясняет медикам жалобы звонящего, а заявителю – указания врача. Сурдопереводчики остаются на связи в течение всего разговора.

Кроме того, зафиксирован рост количества обращений консультационного характера. Операторы-сурдопереводчики системы-112 Московской области удаленно помогают людям с нарушениями слуха и речи в общении с сотрудниками многофункциональных центров, социальных служб, банков и других организаций.

Возможность приема вызовов от людей с нарушениями слуха и речи в систему-112 Московской области была внедрена летом 2016 года.