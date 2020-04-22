РИАМО - 22 апр. Сотрудники территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области начали предварительную проверку столичного КТ-центра после смерти пациентки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Сотрудники <…> Росздравнадзора <…> начали предварительную проверку медицинской организации, где, по сообщениям СМИ, скончалась женщина с признаками ОРВИ», – отмечается в материале.

В среду в московском КТ-центре скончалась женщина. Она самостоятельно обратилась за помощью к медикам с симптомами ОРВИ, температурой 37 градусов, но без признаков дыхательной недостаточности. Во время одной из процедур пациентка почувствовала резкое ухудшение состояния. Несмотря на реанимационные меры, женщина умерла до приезда скорой помощи. Причину смерти установят по результатам вскрытия.

Жителям столицы с ОРВИ рекомендовали соблюдать строгий карантин, как и людям с коронавирусной инфекцией, которые лечатся на дому.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.