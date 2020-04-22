РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 апр. В Домодедове за минувшие сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом, общее число пациентов с подтвержденным диагнозом составляет 97 человек, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области.

Всего в Подмосковье за сутки зафиксировали 631 новый случай коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 6590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 56 человек. Выздоровели и выписались 186 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Домодедово - 97», - говорится в сообщении.

По данным на 21 апреля, в Домодедове было зафиксировано 86 случаев заражения коронавирусом.

Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веской причины. Для передвижения на личном или общественном транспорте необходимо оформлять цифровой пропуск. При симптомах ОРВИ нужно вызвать врача на дом.