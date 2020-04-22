РИАМО - 22 апр. В подмосковном Солнечногорске завершаются работы по созданию инфекционного центра для пациентов с коронавирусом, стационар разместится в здании бывшей воинской части, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
Перепрофилирование здания планируют завершить до конца текущей недели. В стационаре создадут 432 койко-места с кислородом, будут и койки с аппаратами ИВЛ.
«На объекте 510 рабочих. Уже выполнен основной объем работ. Продолжается работа по внутренней отделке помещений, устройству фасада, монтажу систем вентиляции и медицинских газов, электрических сетей и слабых токов. На прилегающей территории выполняется прокладка внешних сетей и благоустройство», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
Общая площадь двух зданий (четырехэтажного и одноэтажного) составляет 4,5 тысячи квадратных метров. Новое отделение оснастят необходимым оборудованием.
С начала эпидемии коронавируса в Подмосковье зафиксировали 6590 случаев заражения.
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Текстовая трансляция
22 АПРЕЛЯ
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- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.
- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:
- На портале «СтопКоронавирус»
- На региональном портале госуслуг
- На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)
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- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.
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- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.
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