РИАМО - 22 апр. В подмосковном Солнечногорске завершаются работы по созданию инфекционного центра для пациентов с коронавирусом, стационар разместится в здании бывшей воинской части, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Перепрофилирование здания планируют завершить до конца текущей недели. В стационаре создадут 432 койко-места с кислородом, будут и койки с аппаратами ИВЛ.

«На объекте 510 рабочих. Уже выполнен основной объем работ. Продолжается работа по внутренней отделке помещений, устройству фасада, монтажу систем вентиляции и медицинских газов, электрических сетей и слабых токов. На прилегающей территории выполняется прокладка внешних сетей и благоустройство», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Общая площадь двух зданий (четырехэтажного и одноэтажного) составляет 4,5 тысячи квадратных метров. Новое отделение оснастят необходимым оборудованием.

С начала эпидемии коронавируса в Подмосковье зафиксировали 6590 случаев заражения.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

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- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

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На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

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- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.