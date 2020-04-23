РИАМО - 23 апр. Внеочередное заседание Московской областной думы состоится в четверг в режиме видеосвязи, на повестку вынесены законопроекты, касающиеся поддержки бизнеса в условиях эпидемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

«На повестке будут законопроекты, касающиеся поддержки бизнеса: возможности введения отсрочки платежей за аренду недвижимости, которая находится в собственности региона, предоставления налоговых льгот для владельцев ТЦ и других торговых объектов, которые снизят арендную плату для своих клиентов в период пандемии», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Помимо этого, депутаты рассмотрят законопроекты о присвоении восьми городам Подмосковья почетного звания «Населенный пункт воинской доблести».

Всего в повестке заседания более двух десятков вопросов. Посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на официальном сайте Мособлдумы.