РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 апр. В городском округе Люберцы за сутки зафиксировали 29 новых зараженных коронавирусной инфекцией, всего в муниципалитете 381 пациент с Covid-2019, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявлен 631 случай заболевания коронавирусом.

«В Люберцах за сутки выявили 29 новых зараженных коронавирусом. Всего в округе по данным на 22 апреля 381 заболевший», - говорится в сообщении.

В Дзержинском за сутки выявили 2 новых случая заражения, всего в городском округе 85 заразившихся. В Котельниках за сутки инфекцию выявили у 5 человек, всего там зафиксирован 101 пациент с коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 6 590 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 56 человек. Выздоровели и выписались 186 человек.