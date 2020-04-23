РИАМО - 23 апр. Онлайн-заседание подмосковной комиссии по рассмотрению споров о кадастровой оценке начнется в четверг в 10:00, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

За время всеобщей самоизоляции состоялось две онлайн-трансляции, было рассмотрено 79 заявлений, по половине из них комиссия приняла положительное решение.

«Задачей комиссии является получение справедливой кадастровой стоимости, поскольку именно от нее зависит налог на имущество. Очень важно тщательно рассмотреть предоставленные заявления и учесть факторы, не учтенные во время массовой переоценки недвижимости в 2018 году», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В четверг заявители смогут подключиться к онлайн-сессии и обратиться к комиссии. Регистрация по ссылке.

Подать документы для комиссии можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг с помощью услуги «Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости».