РИАМО - 22 апр. Больше всего случаев заражения коронавирусом в Московской области зафиксировали в Одинцове, Люберцах, Мытищах и Красногорске, всего в Подмосковье выявлено 6590 случаев Covid-2019, сообщает региональный оперативный штаб.

«За все время в Подмосковье было зарегистрировано 1378 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 669 человек из Москвы», - говорится в сообщении.

Больше всего случаев коронавируса зарегистрировали в Одинцове – 395, Люберцах – 381. Также много заразившихся в Мытищах - 321, Красногорске - 301, Королеве - 261, Химках - 257, Ленинском округе - 254, Балашихе – 209, Подольске – 201.

Также 193 зараженных выявили в Пушкине, 139 – в Раменском, 120 – в Лобне, 117 - в Воскресенске, 115 - в Долгопрудном, 113 – в Солнечногорске, 112 – в Щелкове, 11 – в Дмитрове, 101 – в Котельниках.

В Домодедове и Реутове зафиксировали по 97 пациентов с подтвержденным коронавирусом, в Сергиевом Посаде - 96, в Истре - 90, в Коломне и Дзержинском – по 85, в Ивантеевке - 84, в Орехово-Зуеве - 80, в Наро-Фоминске - 75, в Клину - 68, в Рузе – 60, в Богородском округе – 46, в Электростали – 42, в Жуковском – 38, в Луховицах и Фрязине – по 35, в Серпухове – 31, в Чехове – 27, в Краснознаменске - 28, в Павловском Посаде – 27, в Волоколамске, Ступине и Электрогорске - по 25, в Красноармейске – 21.

Еще 19 случаев заражения выявили в Егорьевске, 17 – в Озерах, 16 – в Лыткарине, 15 - в Кашире, по 14 – в Протвине и Шатуре, 13 – в Талдоме, 11 – в Можайске, по 10 – в Дубне и Серебряных Прудах, по девять – в Бронницах, Власихе, Лосино-Петровском, семь – в Рошале, шесть – в Шаховской, четыре – в Черноголовке, три – в Зарайске, два – в Лотошине и один – в Зарайске.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.