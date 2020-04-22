РИАМО - 22 апр. Российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы и сейчас она медленно восстанавливается дома, ее лечат новым препаратом из США, сообщает kp.ru.

В прошлом году Заворотнюк сделали две операции по удалению опухоли головного мозга, затем актрису поместили в клинику в подмосковной Барвихе. Фигурист Петр Чернышев находился рядом со своей супругой неотлучно.

«Настю выписали из больницы! Только что говорил с Петей. Он сказал, Настя дома, рядом с ним. И она хорошо себя чувствует. Медики согласились отпустить ее домой на самоизоляцию. Врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения», - сказал друг Чернышева.

Как отметил источник в медицинских кругах, форма глиобластомы у актрисы не смертельная. Лечат артистку лекарством кейтруда (Keytruda). Данные таблетки доставили из Стэнфордского университета.