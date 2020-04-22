РИАМО - 22 апр. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области запустило онлайн-опрос среди предпринимателей, чтобы выяснить самые проблемные части взаимодействия между ними и банками, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства.

Каждое десятое обращение, поступившее от представителей регионального бизнес-сообщества на горячую линию 0150 и в социальные сети связано с банками. Несмотря на то, что кредиты под 0% на выплату заработной платы для сотрудников выдаются банками ежедневно, часть предпринимателей получили отказы.

«Чтобы получить статистику по самым проблемным вопросам в части взаимодействия с банками и помочь предпринимателям разобраться в каждой конкретной ситуации, мы запустили онлайн-опрос», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Индивидуальные предприниматели, микро и малый бизнес, осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших отраслях, могут получить кредит под 0% для выплаты заработной платы своим сотрудникам в следующих банках: Сбербанк, ВТБ, Открытие, Альфа-Банк, МСП-Банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк.

Получить подробную консультацию, касаемо вопросов бизнеса, можно по телефону горячей линии 0150.