РИАМО - 22 апр. Проект реконструкции храма успения Пресвятой Богородицы в селе Гжель Раменского округа согласован рабочей группой архитектурной комиссии градостроительного совета Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Согласно проекту, зданию вернут утраченную колокольню, а над оставшимся ярусом колокольни будут воссозданы два яруса.

«Таким образом, высота храма составит 44,5 метра, общая площадь здания порядка 1,5 тысяч квадратных метров. Средняя вместимость храма – 160 молящихся», – отметил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Церковь относится корабельному типу, то есть все ее основные объемы – молельный зал, притвор и колокольня собраны в единую линейную композицию. Колокольня, от которой в настоящее время остался лишь нижний ярус, вырастает над главным входом. Реконструкция памятника будет проводиться с сохранением его первоначальной стилистики и элементов неовизантийского стиля.

Храм успения Пресвятой Богородицы был построен в селе Гжель в XIX веке по проекту архитектора Казимира Гриневского. В советское время он был закрыт и лишился колокольни. Проект, представленный в Мособлархитектуру, предполагает реконструкцию здания в первоначальных формах и пропорциях и приспособление для совершения богослужений.