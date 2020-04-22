РИАМО - 22 апр. Чтобы упростить процесс получения пособия по безработице в Москве в отдельных случаях могут отказаться от необходимости подачи паспорта и трудовой книжки, сообщил в среду директор центра занятости населения столицы «Моя работа» Роман Шкут.

По его словам, для проверки всех необходимых данных сотрудники центра занятости могли бы воспользоваться информацией Пенсионного фонда России и портала госуслуг.

«У нас же две возможности регистрации (на портале czn.mos.ru - ред.). Через госуслуги и личный кабинет. Если через госуслуги человек верифицирован, то по сути нам даже паспорт не нужен. <...> Сейчас прорабатываем на перспективу, чтобы не запрашивать даже паспортные данные», - уточнил Шкут.

Он добавил, что в настоящее время также обсуждается вопрос об отказе в отдельных случаях от данных из трудовой книжки, которые могут подтвердить увольнение с работы. Все это делается с целью сократить бюрократический процесс и ускорить получение пособий для граждан.

В то же время Шкут отметил, что все случаи мошенничеств в предоставлении документов фиксируются и будут разбираться после окончания пандемии.

Ежедневно сотрудники центра занятости населения Москвы «Моя работа» обрабатывают порядка 7 тысяч заявок на получение пособий по безработице.

В Москве пособие по безработице составляет 19,5 тысяч рублей. Повышенное пособие было введено из-за ситуации с коронавирусом.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.