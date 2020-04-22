РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 апр. В Люберцах на автомобильной дороге М-5 «Урал» выполняется переустройство инженерных коммуникаций и возводятся искусственные сооружения, говорится в сообщении пресс-службы «Росавтодора».

ФКУ «Центравтомагистраль» продолжает выполнение работ по строительству и реконструкции федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» в Московской области на участке от 19 до 37 километра. Объект разделен на два этапа и входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

«На сегодняшний день на отрезке от 19 до 28 километра выполнены строительно-монтажные работы по переустройству 36,4 километра сетей связи и 3,8 километра воздушных линий электропередач, а также освобождена полоса отвода от лесонасаждений площадью 4,6 гектара. Продолжается переустройство инженерных коммуникаций, сетей газораспределения, воздушной линии электропередачи, ведется строительство 5 локальных очистных сооружений, 5 водопропускных труб, 5 подземных пешеходных переходов и одного надземного пешеходного перехода», – говорится в сообщении.

Также осуществляются работы по расширению проезжей части с монтажом новых мачт освещения, устройству 5247 погонных метров шумозащитных экранов и монтажу 20,52 тысячи погонных метров металлического барьерного ограждения. В перспективе движение будет осуществляться по 5 полосам в каждом направлении, что значительно повлияет на пропускную способность, а устройство боковых проездов обеспечит беспрепятственный проезд транспортных средств.

Проектными решениями предусмотрено строительство нового восьмиполосного участка автомобильной дороги М-5 «Урал» от 28 до 37 километра – в обход поселка Октябрьский, где также ведется расчистка полосы отвода, выполняется переустройство инженерных коммуникаций и возводятся искусственные сооружения. В частности, дорожные строители приступили к строительству двух мостов через реку Москву, которые в последующем перераспределят транспортные потоки в каждом направлении.

В настоящее время на объектах осуществляется строительство опор мостов и путепровода, идет сборка пролетного строения правого моста. В начале участка выполняется подготовка территории строительства под сооружение опор путепровода, который в будущем соединит существующую автомобильную дорогу М-5 «Урал» с новой дорогой в обход поселка Октябрьский.