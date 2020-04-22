РИАМО - 22 апр. В Единой информационной системе закупок опубликовали извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству общественной территории в Рузе, в том числе и мемориального комплекса Аллея Славы, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на благоустройство общественной территории: мемориального комплекса Аллея Славы, сквера с прудом и площади перед Тучковским центром культуры и искусств в городе Руза», – сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Общественная территория располагается по адресу: Московская область, Рузский городской округ, рабочий поселок Тучково.

Благоустройство осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Объект включен в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета Рузского городского округа.

Завершить благоустройство планируется в 2020 году.