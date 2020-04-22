РИАМО - 22 апр. В Подмосковье пациентов с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус разрешено госпитализировать в 43 медицинские организации, говорится в распоряжении регионального Минздрава, опубликованном на портале правительства Московской области.

В документе отмечается, что оказание медпомощи больным с внебольничной пневмонией и лицам, у которых подозревают или уже выявили коронавирусную инфекцию, необходимо осуществлять в специально созданных изолированных стационарных условиях.

«Госпитализация пациентов с внебольничными пневмониями и подозрительным, вероятным или подтвержденным заболеванием Сovid-19 в другие многопрофильные медицинские организации (терапевтическое и пульмонологическое отделения располагаются в многопрофильных корпусах), кроме указанных в маршрутизации, <...> не допускается, за исключением экстренной ситуации (представляет угрозу жизни пациента), по решению дежурного врача медицинской организации», - говорится в документе.

В утвержденной маршрутизации указано 43 медицинских организации, в числе которых 39 областных больниц, а также четыре учреждения другой формы собственности (АО «Группа компаний «МЕДСИ», ООО «ХАВЕН», Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий ФМБА и Центральная медсанчасть №21 ФМБА России, расположенная в Электростали).

Среди региональных больниц, которые могут принимать пациентов с Сovid-19 или подозрением на заражение, оказались: Солнечногорская ЦРБ, Одинцовская областная больница, Hapo-Фоминская областная больница, Люберецкая областная больница, Коломенская ЦРБ, Красногорские горбольницы №1 и №2, Мытищинская ГКБ и другие.

Ранее пресс-служба губернатора и правительства Московской области сообщала, что в Подмосковье до конца апреля для пациентов с коронавирусной инфекцией введут 9037 коек в учреждениях всех форм собственности, что составляет 118% от запланированного Минздравом РФ объема.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

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- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.