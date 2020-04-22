РИАМО - 22 апр. Подлинник постановления Совета народных комиссаров РСФСР с подписью Владимира Ленина хранится в Центральном государственном архиве Московской области, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного архива.

В среду исполнилось 150 лет со дня рождения революционера, создателя Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), организатора и руководителя Октябрьской революции 1917 года в России, первого председателя СНК РСФСР Владимира Ульянова (Ленина).

«В Центральном государственном архиве Московской области хранится подлинник постановления СНК РСФСР от 17 июня 1920 года с подписью и резолюцией В.И. Ленина. Этот документ сохранился в фонде отдела управления Подольского уездного исполкома, направлен он был для исполнения», - говорится в сообщении.

Речь в постановлении идет о наказании «Вевера, заведующего санаторией при советском имении Горки» за порчу советского имущества – разрешение срубить в парке «совершенно здоровую ель». Резолюцией председателя СНК исполнение наказания было поручено ВЧК. Заведующий санатория был арестован.

В Подмосковье жизнь Ленина связана с имением Горки, особенно в последние годы революционера.

В апреле 1918 года комиссией по охране памятников истории и старины СНК Московской области было оформлено удостоверение «о признании национальным достоянием имения Горки», 5 июля 1918 года коллегия Московского губернского комиссариата земледелия принимает постановление «Об использовании имения Горки для отдыха советских и партийных работников».

Первый раз Ленин приезжал в Горки осенью 1918 года, затем зимовал в имении в 1921-1922 годах, а с мая 1923 года и до конца жизни Горки стали местом его постоянного проживания.

В январе 1949 года, к 25-й годовщине смерти Ленина, в имении открыт исторический заповедник «Горки Ленинские».