РИАМО - 22 апр. В «Центральном зубровом питомнике» городского округа Серпухов родился зубренок, говорится в сообщении пресс-службы Приокско-Террасного заповедника.

Малыш родился в Международный день Матери-Земли. Новорожденного заметила заместитель директора по содержанию и разведению зубров – заведующая центральным зубровым питомником Ирина Землянко. Животные показали зубренка издалека и увели его вглубь загона.

«Мураками, отец теленка, находился рядом. Имя матери пока неизвестно: первое время зубры держатся вокруг новорожденного всем стадом. А вот как назвать зубренка мы уже придумали. Если это девочка, то Муземля, а если мальчик — Муземляк», – говорится в сообщении.

Зубренок стал первым малышом, родившимся в питомнике в 2020 году.

Международный день Матери-Земли был учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году. Основной его целью является привлечение внимания общества и каждого человека к проблемам планеты, к вопросам сохранения окружающей среды.