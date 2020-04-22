РИАМО - 22 апр. Ежедневно сотрудники центра занятости населения Москвы «Моя работа» обрабатывают порядка 7 тысяч заявок на получение пособий по безработице, сообщил в среду директор центра Роман Шкут.

«У нас в пиковый момент было 100 тысяч уникальных пользователей на портале (czn.mos.ru - ред.). <...> Сейчас мы увеличили проходную мощность в три раза. Если раньше было 2,5 тысячи заявок в день, то сейчас это 7 тысяч», - сказал Шкут.

По его словам, штат сотрудников, обрабатывающих заявки, был увеличен в два раза, чтобы нагнать накопившуюся очередь. Для этого каждый из них должен ежедневно обрабатывать по 24 заявки.

Увеличение сроков обработки заявок на получение пособия по безработице связано в том числе с тем, что многие из заявок отправили те, кто не может на это пособие рассчитывать.

«Люди услышали про 19,5 тысяч, про повышенное федеральное пособие и стали подавать заявки. Мы видим статистику, что порядка 20% - это не москвичи, из других регионов», - отметил Шкут.

Сейчас период от подачи заявки до присвоения статуса безработного составляет порядка семи дней. Чтобы оформить заявку на портале czn.mos.ru пользователю потребуется фото или скан паспорта (разворот с фотографией плюс прописка), а также трудовой книжки (первая страница, а также запись об увольнении с последнего места работы). При наличии детей понадобится снимок свидетельства о рождении.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

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