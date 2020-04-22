РИАМО - 22 апр. Столичные следователи задержали мужчину 1985 года рождения, обвиняемого в истязании сына и ненадлежащем воспитании, в отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По признакам совершенных преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 2 статьи 117, статьи 156 УК РФ «Истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» продолжается расследование уголовного дела.

«По данным следствия, утром 16 апреля 2020 года в квартире жилого дома в Западном округе Москвы, мужчина нанес своему сыну множественные удары в область головы и туловища, а также удары металлической трубой», – сказала Иванова.

По ее словам, в ходе проведенных следственных действий мужчина признал свою вину.

По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу.