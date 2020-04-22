РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 апр. В городском округе Мытищи разыскивают 61-летнего мужчину, пропавшего два дня назад, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Кижаев Николай Яковлевич, 61 год, Мытищи, Московская область - Москва, ВАО. С 20 апреля его местонахождение неизвестно. Дезориентирован! Нуждается в медицинской помощи!» - говорится в сообщении.

Приметы: рост 176 сантиметров, полного телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза карие. Мужчина был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, голубые джинсы, черные туфли, черную кепку.

Любую информацию можно сообщить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или инфоргам: 8(985)839-55-49 (Ольга), 8(960)685-95-61 (Галина).