РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 апр. Жители подмосковного Красногорска во время режима самоизоляции стали в два раза чаще обращаться по единому номеру спасения 112, сообщил «РИАМО в Красногорске» заместитель директора Единой дежурно-диспетчерской службы горокруга Владимир Иванюк.

«Сменившаяся 21 апреля смена приняла 1560 звонков, сменившиеся 22 апреля операторы – 1200. Раньше, до эпидемии коронавируса, в среднем в сутки было 600-700 обращений, то есть количество выросло практически в два раза», – сказал Иванюк.

Он отметил, что заметно выросла нагрузка на каждого оператора системы 112.

«Операторы работают практически на пределе сил. На каждого в смену приходится по 250-300 звонков, это очень много. При этом многие граждане ведут себя агрессивно», – добавил Иванюк.

Приблизительно половина обращений адресована скорой помощи.

Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

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