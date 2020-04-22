РИАМО - 22 апр. Пресечена реклама лекарств, которые преподносились как препараты от коронавируса, а также рекламу надежного способа диагностирования Covid-2019, сообщил руководитель Росздравнадзора по Москве и Московской области Андрей Плутницкий.

По его словам, как только появилась информация о распространении новой коронавирусной инфекции, отдельные представители фармацевтического рынка попытались не совсем четным образом заработать дополнительные деньги.

«Мы совместно с УФАС по городу Москве занимались этими вопросами. <...> Мы тут выявляли ситуации, когда отдельные лекарства рекламировались, как средства от коронавируса, хотя таковыми не являлись», - сказал Плутницкий в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что подобную рекламу давали и частные клиники, предлагая надежный способ диагностирования коронавируса, но, как и в случае с препаратами, ее удалось пресечь.