РИАМО - 22 апр. Шквалистый ветер в Москве на улице 1905 года надломил опору с информационными знаками, на данный момент специалисты демонтируют конструкцию, движение на проезжей части полностью перекрыто, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ЦОДД.

«Сегодня в Москве действует предупреждение из-за сильного ветра, порывы которого достигают 18-23 метров в секунду. В настоящий момент на Ваганьковской (или Краснопресненской - ред.) эстакаде наклонилась опора с информационными знаками. Мы это оперативно заметили. На данный момент проводим ее демонтаж», - сказал собеседник агентства.

Водителей попросили искать объездные маршруты, так как движение на данном участке полностью перекрыто.

Он уточнил, что при надломе информационной конструкции никто не пострадал.

В Twitter-аккаунте ГИБДД Москвы уточняется, что около 15:00 на улице 1905 года в районе дома 16 над проезжей частью произошло наклонение конструкции, на которой расположены указатели дорог.