РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 апр. Школьники Щелкова напишут всероссийские проверочные работы, контрольные по различным предметам, осенью, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В этом году ученики 4-8 классов напишут ВПР осенью. То есть в начале следующего учебного года это будут школьники, перешедшие в 5-9 классы», – говорится в сообщении.

Перенос всероссийских проверочных работ связан с предотвращением распространения коронавирусной инфекции и режимом самоизоляции.