РИАМО - 22 апр. Москвичам, которые собираются выехать на дачу, необходимо получить один или два цифровых пропуска в зависимости от того, когда они намерены вернуться обратно, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Вы можете вернуться (с дачи - ред.) в тот же день. В этом случае получать пропуск на обратную дорогу вам не потребуется. Если вы поедете на дачу с ночевкой и будете возвращаться на следующий день, вам потребуется получить новый цифровой пропуск», - говорится в сообщении.

Также горожанам напомнили, что пропуск для поездок в личных целях можно получить не более двух раз за одну календарную неделю.

Чтобы получить разовый пропуск для поездки на дачу, необходимо указать ФИО, тип, серию и номер документа, удостоверяющего личность, номер телефона, электронную почту (по желанию), цель передвижения, адрес отправления и адрес назначения. Для поездки на личном или служебном автомобиле также следует указать его госномер, для поездки на общественном транспорте — номер электронной транспортной карты.

Из-за эпидемии коронавируса жители Московского региона должны соблюдать режим самоизоляции. Выходить на улицу можно только по веской причине. Для поездок на личном и общественном транспорте с 15 апреля необходимо иметь цифровой пропуск.

Со среды пропускная система в регионе ужесточилась — теперь в разрешении на поездку необходимо указывать госномер автомобиля и номер транспортной карты.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.