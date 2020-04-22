РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 апр. Ямочный ремонт провели на проезжей части Леоновского шоссе в микрорайоне Кучино Балашихи по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона Кучино направил на портал сообщение о том, что на проезжей части Леоновского шоссе имеется глубокая яма. Указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».

«Сотрудники Раменского регионального управления автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» осмотрели автомобильную дорогу Кучино - М-7 «Волга». Осмотр подтвердил наличие ямы на проезжей части. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия на участке выполнены (фотоотчет прилагается)», - сказал начальник РУАД №7 «Раменское» Валерий Марисов.

Он поблагодарил жителя за активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.