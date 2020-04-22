РИАМО - 22 апр. За минувшие сутки на территории Москвы было составлено около 1,4 тысячи протоколов в отношении жителей, которые находились на улицах города без веских оснований, установленных законодательством, сообщает «Интерфакс».

«Всего за период введения режима повышенной готовности в отношении таких нарушителей составлено более 20 тысяч протоколов», - сказал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Он уточнил, что в среднем за сутки количество нарушений введенного в мегаполисе режима самоизоляции уменьшилось на 25-30%.

Данчиков также отметил, что в последние дни участились случаи, когда родители гуляют с детьми на игровых площадках, также москвичи стали собираться на спортплощадках.

По его словам, на улицах города работают свыше 13 тысяч полицейских, 3 тысячи росгвардейцев и тысяча дружинников.

Данчиков уточнил, что за период действия режима повышенной готовности в мегаполисе за несоблюдение самоизоляции были оштрафованы и помещены под наблюдение медиков 208 человек, в основном это горожане в возрасте от 35 до 50 лет.

В Москве действует режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Выйти из дома можно только в ближайший магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами, а также для того, чтобы выгулять собаку, вынести мусор или отправиться на работу.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.