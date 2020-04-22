РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 апр. Автоматическая система проверки пропусков на транспорте начала действовать со среды в Подмосковье, глава Люберец Владимир Ружицкий лично проверил новый механизм в действии, проехав по карте «Стрелка» на одном из городских маршрутов, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Для проезда в общественном транспорте в цифровой пропуск с сегодняшнего дня необходимо внести номера карт «Стрелка», «Тройка» и социальной карты. Для поездки на автомобиле также нужно внести номера всех машин, которыми вы пользуетесь. Сделать это можно в приложении «Госуслуги СТОП коронавирус» и на портале госуслуг», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что по всем вопросам действия единой системы пропусков люберчане могут звонить по телефонам: 8(495)503-09-64 и 8(495)503-83-11.

«Дорогие друзья! Убедительно прошу, не нарушайте режим самоизоляции - оставайтесь дома! Это сейчас самый действенный способ борьбы с инфекцией», - заключил Ружицкий.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.