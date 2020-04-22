РИАМО - 22 апр. В условиях непростой ситуации с коронавирусом жителям Подмосковья предложили принять участие в акции «Бессмертный полк» из дома, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Команда министерства культуры Московской области совместно с телеканалом «360» и «Радио 1» организует акцию #бессмертныйполкдома. Мы предлагаем жителям в течение всего дня разместить фотографии своих родственников в окнах квартир или домов», – сказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Она призвала жителей региона за пять минут до праздничного салюта выйти на балконы и всем вместе спеть «День Победы».

По словам министра, акция должна объединить всю Московскую область. Харламова отметила, что, как только станет возможным, граждане пройдут по городам и поселкам региона вместе с бессмертными героями и отпразднуют День Победы.

В 2020 году 9 мая отмечается 75-летний юбилей со дня Победы в Великой Отечественной войне. В Подмосковье также запущен проект «Мемориал», направленный на приведение в порядок памятников и мест захоронений солдат.