РИАМО - 22 апр. Шквалистый ветер в Москве повалил уже более 130 деревьев и повредил 26 автомобилей, информации о пострадавших не поступало, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В городе зафиксировано 132 случая падения деревьев из-за сильного ветра, больше всего - в Восточном и Юго-Восточном административных округах. К счастью, пострадавших нет», - сказал Бирюков.

По его словам, в результате падения деревьев повреждены 26 автомобилей, а также три опоры рекламных щитов. Кроме того, сильным порывом ветра в Северо-Восточном административном округе разрушена часть крыши.

«Городскими службами приняты меры по ликвидации этих последствий. Практически все деревья уже убраны, для работы привлекалось более 300 специалистов комплекса городского хозяйства и свыше 90 единиц различной коммунальной техники», - подчеркнул Бирюков.

Он напомнил, что из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду, городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Специальные бригады готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и рекламных конструкций.

«Сейчас большинство горожан находятся в режиме самоизоляции. Если все-таки возникла необходимость и пришлось выйти из дома, то при таком сильном ветре следует соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили», - заключил Бирюков.

По оценке синоптиков, среда может стать самым ветреным днем в Москве в XXI веке. В столице действует «оранжевый» уровень погодной опасности.