РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 апр. Госавтоинспекция подмосковного Подольска разъяснила, как получают права в условиях режима повышенной готовности, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

В региональных подразделениях Госавтоинспекции предприняли дополнительные меры по защите граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции. Они предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД.

«В частности, из-за прекращения деятельности автошкол экзамены на право управления транспортными средствами проводят по скорректированным графикам небольшими группами. Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений осуществляются по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг», - говорится в сообщении.

В соответствии с указом президента РФ «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до их замены в порядке, который определит ведомственный нормативный правовой акт.

Продление срока действия водительских удостоверений не подразумевает прекращения предоставления государственной услуги по их выдаче и замене. Если в регионе проживания продолжают работать медицинские комиссии и у гражданина имеются в наличии все необходимые документы, то заменить удостоверение можно, предварительно записавшись через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, являются действительными на территории РФ до их замены.

Граждан, имеющих такие водительские удостоверения, не будут привлекать к административной ответственности по статьям, предусматривающим наказание за управление транспортным средством, не имея соответствующего права.

Всем гражданам рекомендуется принимать решение о необходимости получения государственных услуг с учетом обстановки, складывающейся в регионе проживания, исключив при этом нарушение установленного режима ограничительных мероприятий. В настоящее время имеется возможность отложить решение этих вопросов. Тем не менее в каждом случае обращения государственные услуги будут предоставлены в установленном порядке.