РИАМО - 22 апр. В настоящее время в Москве развернуто 16 тысяч коек для больных коронавирусной инфекцией, к 27 апреля число коек увеличится до 20 тысяч, сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

«За один день, за сегодняшний день мы заполнили дополнительно 600 коек. 600 коек — это больница в Коммунарке, образно выражаясь. И такой темп сохраняется», — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что при сохранении таких темпов заболеваемости городу уже в скором времени потребуется 30 тысяч коронавирусных коек.

В настоящее время в Москве зафиксировали 31981 случай заражения коронавирусом. В городе действует режим обязательной самоизоляции всех жителей, также введена пропускная система для тех, кто пользуется транспортом.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.