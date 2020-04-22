РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 22 апр. На стадионе в Кузьминском лесопарке подмосковных Котельников восстановили ранее сорванные ограничительные ленты, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В среду депутат Котельников Михаил Набокин провел обследование спортивных сооружений в Кузьминском лесопарке на целостность ограничительных лент и строительной пленки на данных объектах.

«При обследовании выявлено: при входе на стадион порваны ограничительные ленты и строительная пленка. В настоящее время целостность ограничений восстановлена», - говорится в сообщении.