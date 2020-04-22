РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 апр. Сильный ветер сорвал крышу остановочного павильона в микрорайоне Силикатная-2 подмосковного Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«22 апреля около 18:00 ветер сорвал крышу павильона на остановке общественного транспорта «Тепличная улица, 1» за церковью Кирилла и Мефодия», - сказал свидетель.

Он уточнил, что пострадавших не было.

На всей территории региона в среду с 14:00 в связи с ухудшением погодных условий ввели режим повышенной готовности. «Желтый» уровень опасности из-за сильного порывистого ветра будет действовать в Москве и Подмосковье до 12:00 23 апреля.