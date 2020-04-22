РИАМО - 22 апр. Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал увеличить вдвое фонд коронавирусных коек в некоторых регионах России, сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.

Собянин принял участие в заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса. Сейчас, без учета Москвы, в России занято около 24,8 тысячи коек, их общее количество — около 80 тысяч.

«При тех темпах, которые в настоящий момент имеются, мы в течение 3-4 недель, если они сохранятся, заполним этот фонд в 80 тысяч. Мне кажется, что все-таки нужно в ряде регионов, которые подвержены рискам, или там, где мы видим уже, что увеличивается заболеваемость, или в городах-миллионниках, агломерациях еще раз посмотреть на норматив развернутого коечного фонда, увеличить его хотя бы в два раза — с тысячи до двух тысяч», - сказал Собянин.

Он добавил, что в регионах, где преобладает сельская местность, количество коек следует увеличить с 500 до тысячи.

Ранее пресс-служба губернатора и правительства Московской области сообщала, что в Подмосковье введут более 9 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, что составляет 118% от запланированного Минздравом РФ объема.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.