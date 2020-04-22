РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 апр. Депутат Мособлдумы Владимир Жук вместе с общественниками из организации «РосМолСпорт» вручил продуктовые наборы социально незащищенным категориям граждан поселка Малаховка Люберец, говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт МО».

Депутат намерен и дальше раздавать продуктовые наборы, его помощники составили график. Он плотный, поэтому парламентарий обратился за помощью к членам общественной организации «РосМолСпорт». Уже месяц они занимаются волонтерской работой. 21 апреля к депутату присоединились вице-президент Федерации самбо МО Виктор Худяков, двукратный чемпион по ММА Алан Хадзиев, волонтер Александра Горейда и экстремал-общественник Сергей Агаджанян.

«В списке тех, кому нужна помощь – жители старшего возраста, одинокие пенсионеры или инвалиды. Первой получила продуктовый набор ветеран труда Надежда Ивановна Ковалева. Надежда Ивановна поблагодарила за помощь. Ветеран труда, инвалид второй группы, Зоя Дмитриевна Наумова встретила депутата улыбаясь и также поблагодарила гостей за помощь», – говорится в сообщении.

За 21 апреля наборы были доставлены по семи адресам.

«Нас везде встречали пожилые и оптимистичные люди, повидавшие многое за свою длинную и нелегкую жизнь. Благодарили и нас, и депутата. Вот что значит работа народного избранника в режиме открытости. Работа на результат», – сказал Агаджанян.

Он также добавил, что члены «РосМолСпорт» уже месяц помогают людям в Люберцах, Котельниках, Дзержинском.